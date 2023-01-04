Не тільки обов'язковий техогляд: що чекає на водіїв в Україні у 2023 році

В Україні планують внести зміни до законодавства у сфері автотранспорту згідно з договором про асоціацію України та ЄС. Одне з них — обов'язковий техогляд для легкових автомобілів.



У разі ухвалення закону проходити техогляд, незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль, повинні будуть:

- транспортні засоби протягом 10 днів після того, як їх перереєстрували на ім'я нового власника;

- машини, що потрапили у ДТП, і при цьому пошкодження отримали елементи, від яких залежить безпека пересування (підвіска, кермовий механізм, гальма), або був сильно деформований кузов;

- автомобіль з виявленими під час керування суттєвими неполадками.

Крім того, в Україні хочуть запровадити розмитнення авто через мобільний додаток порталу «Дія». Розмитнити машину можна буде за 10 хвилин, без участі митниці.

Також пропонується зменшити суми за розмитнення. Комітет ВР схвалив розмитнення щодо електронної митної декларації, що подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, готуються відповідні зміни до законодавства.

Довідку за формою 083\о, за якою оформляються права водія, незабаром можна буде отримати онлайн. Передбачається також видача електронних номерів для колісних транспортних засобів, у тому числі легкових авто, а також видача електронного свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Послуги отримання посвідчень водія у 2023 році може подорожчати у 30 разів, а реєстрація транспортних засобів у 4 рази.

Планується позбавляти прав за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год у населених пунктах на строк від 3 до 6 місяців, а за перевищення швидкості на понад 70 км/год — від 6 місяців до 1 року.

Іспити на отримання посвідчення водія можна буде складати онлайн. Нові технології дозволять контролювати весь процес проведення іспиту. Автошколам нададуть транспортні засоби для складання іспитів різних категорій, а результати одразу підуть до Єдиного реєстру.

Автострахування планується провести за стандартами ЄС, які передбачають збільшення страхових виплат, новий порядок їх розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСАЦВ. Законопроєкт планується розглянути у 2023 році.



Раніше ми розповідали, на які дефекти можна заплющити очі при покупці автомобіля.

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