Хочуть заробити грошенят: заступник міністра розповів, хто просуває ідею обов'язкового техогляду

В Україні з 2023 року планують запровадити обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, оскільки це нібито передбачає договір про асоціацію України та ЄС.

Однак у документі йдеться про огляд тих транспортних засобів, які виїжджають з України до ЄС і немає жодних вимог щодо техогляду автомобілів на внутрішньому ринку України, зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава, пише «Апостроф».

За його словами, обов'язковий техогляд для легкових автомобілів просувають компанії, які бажають на цьому заробляти.

«Хотів зазначити, що у нас вже давно діє обов'язковий техогляд для автобусів та вантажних автомобілів, і ефективність системи техогляду бачить кожен мешканець нашої країни», — заявив він.

Тому, ймовірно, питання техогляду ще остаточно не затверджено.

Нагадаємо, що якщо у 2023 році обов'язковий технічний огляд авто буде повернутий, то для проходження процедури на СТО у водіїв можуть запросити як особисті документи, так і документи на транспортний засіб.

Які документи необхідно підготувати для проходження обов'язкового ТО:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для водія-власника);

доручення на право проходження технічного контролю (для фізичної особи);

для автомобілів на газовому паливі або машин зі спецсигналами (звуковими, світловими) потрібно дозвіл на їх встановлення та використання;

для автомобілів, які перевозять небезпечні вантажі, знадобляться свідоцтво про допуск транспортних засобів до таких видів перевезень та свідоцтво про проходження водіїв спеціального навчання;

страхування ОСЦПВ.

Раніше «ФАКТИ» писали, як при покупці автомобіля дізнатися про його реальний пробіг.

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