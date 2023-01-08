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Суспільство та люди

З днем ангела Марії-2023: щирі привітання та красиві листівки

10:42 8 січня 2023
Ікона

На другий день після Різдва Христового, 8 січня, віряни прославляють Діву Марію, яка народила Спасителя.

Цього дня усі жінки з ім'ям Марія святкують іменини. Також іменини Марії відзначають 31 січня, 8, 19 та 25 лютого, 2 березня, 17, 21 та 25 квітня, 17 та 19 травня, 5, 11, 15, 17, 20, 22 та 24 червня, 2 та 25 липня, 4, 22, 24 та 28 серпня, 8, 21 та 28 вересня, 11 жовтня, 11 листопада, 4 та 15 грудня.

У перекладі з єврейської Марія — «пані, висока». Ім'я Марія, керуючи долею своєї господині, наділяє її такими рисами, як доброта та порядність, надійність та гуманність.

Жінки з цим ім'ям завжди готові допомогти слабким та тим, хто потрапив у біду. Разом з тим Марії можуть постояти за себе, а коли потрібно, проявити твердість характеру.

З нагоди такого гарного свята «ФАКТИ» підготували добірку поздоровлень, щоб ви могли привітати Марій з їхнім Днем ангела.

Сьогодні Марія для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка — скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

Хай у нашої Марії,
здійснюються всі мрії,
щастя-радість хай прибуде,
і у життя достаток буде!

Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

Твоє ім'я Марія — найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

Марійка наша — найкраща дівчина у світі,
Її шанують всі серед людей,
У день ангела несемо їй, квіти,
і дякуємо за її народження день!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про народні обряди, ритуали та правила, які дотримувалися в давнину у свято Різдва Христового.

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