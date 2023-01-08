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33 офіцери та 17 рядових і сержантів: Україна провела перший у 2023 році обмін полоненими з рф

16:08 8 січня 2023
33 офіцери та 17 рядових і сержантів: Україна провела перший у 2023 році обмін полоненими з рф

У неділю, 8 січня, Україна провела перший у 2023 році обмін полоненими. Додому повернулось 50 захисників України — військовослужбовці ЗСУ, сил територіальної оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ВМС, а також Сил спеціальних операцій.

Серед звільнених — 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої», — повідомив очільник Координаційного центру поводження з військовополоненими, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, з формуванням обмінного фонду у ЗСУ наразі проблеми немає — ворог «пачками» здається в полон.

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