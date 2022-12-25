38.48 / 39.24 40.18 / 41.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Береш одного — два інші по акції»: Сергій Стаховський показав узятих у полон «вагнерівців»

9:57 25 грудня 2022
Сергій Стаховський

Колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який показав наслідки «руського миру» на прикладі школи в Бахмуті, похвалився «свіжим уловом» полонених рашистів.

Колишній спортсмен опублікував на своїй сторінці у Instagram фото, на якому під прицілом автомата перевозить у машині трьох російських військових-«вагнерівців» із зав'язаними очима.

Підписники одразу звернули увагу, що у двох із них очі перемотані скотчем із написом «Акція». «Якщо береш одного, то два інших за акцією», «Тенісисти з росії?», «Рубльов, Мєдвєдєв, Хачанов» (найкращі тенісисти росії згідно з актуальним рейтингом АТР. — Прим.), «Три раби плюс гектар землі. Ця акція начебто не закінчилася», «Узяв три гейми», — пожартували під знімком українці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Стаховський нещадно розкритикував Усика за бій-реванш із Джошуа.

882

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші та паспорт

Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

Син рамзана кадирова Алі

«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

Сергій Стаховський

«Береш одного — два інші по акції»: Сергій Стаховський показав узятих у полон «вагнерівців»

регіна тодоренко

Показала вульгарність: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, з якої сповзло плаття під час танців окупантам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту