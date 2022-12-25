«Береш одного — два інші по акції»: Сергій Стаховський показав узятих у полон «вагнерівців»

Колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який показав наслідки «руського миру» на прикладі школи в Бахмуті, похвалився «свіжим уловом» полонених рашистів.

Колишній спортсмен опублікував на своїй сторінці у Instagram фото, на якому під прицілом автомата перевозить у машині трьох російських військових-«вагнерівців» із зав'язаними очима.

Підписники одразу звернули увагу, що у двох із них очі перемотані скотчем із написом «Акція». «Якщо береш одного, то два інших за акцією», «Тенісисти з росії?», «Рубльов, Мєдвєдєв, Хачанов» (найкращі тенісисти росії згідно з актуальним рейтингом АТР. — Прим.), «Три раби плюс гектар землі. Ця акція начебто не закінчилася», «Узяв три гейми», — пожартували під знімком українці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Стаховський нещадно розкритикував Усика за бій-реванш із Джошуа.

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