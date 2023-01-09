Окупанти обстріляли ринок під Харковом: є поранені, під завалами шукають людей (фото, відео)

Окупанти не припиняють обстрілів Харківщини — 9 січня ворог завдав удару по селищу міського типу Шевченкове.

Як повідомляє заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, місцевий ринок було обстріляно, ймовірно, ракетами системи С-300.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

«Вже відомо про 7 постраждалих. Серед них є дитина. Під завалами можуть залишатися люди. Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби», — зазначив він.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждала дівчинка 13 років. Пізніше стало відомо, що загинула 60-річна жінка.

За словами Синєгубова, за добу, що минула, ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.

У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок.

Нагадаємо, що під час так званого «різдвяного перемир'я» росіяни завдали ракетного удару по Харківській області. Було зафіксовано два прильоти по Мерефі.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

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