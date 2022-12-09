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Били ракетами, «Градами» та важкою артилерією: рашисти завдали ударів по Дніпропетровській та Харківській областях

8:05 9 грудня 2022
обстріл

Російські окупаційні війська вночі знову «Градами» та тяжкою артилерією обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли», — пише Резніченко.

У Червоногригорівській громаді постраждали кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. В інших районах деталі обстрілів з'ясовуються.

У Харківському районі внаслідок влучення ракети до приватного будинку поранення отримали 4 особи, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пошкоджено будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, 7 грудня у Кураховому Донецької області внаслідок сильних обстрілів російських варварів загинуло 10 людей. А вчора рашисти обстріляли сусідній Торецьк.

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