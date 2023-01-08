«Перемир'я по-путінськи»: росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, є жертва та руйнування

Російські окупанти у різдвяні свята «підкріплювали» оголошене кремлем «перемир'я» потужними обстрілами. Вночі російські військові завдали ракетного удару по Харківській області. Було зафіксовано два прильоти по Мерефі. Є постраждалий, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



За його інформацією, пошкоджено промисловий об'єкт.

«На жаль, загинув 50-річний мирний житель», — згодом додав чиновник.



Крім того, за словами голови ОВА, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського.



У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також було пошкоджено 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Обійшлося без постраждалих.



«О 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожого обстрілу. Виявлено ушкодження будівлі підприємства. Пожежу не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 осіб особового складу», — повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Дніпропетровську та Донецьку області. На Донеччині великі руйнування, загинув мирний житель.

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