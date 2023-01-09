Служба в армії як вихід з бідності: путін спокушає, але може прорахуватися

Мільйонні премії, компенсації чи амністія. Перелік пільг, передбачених для російських військовослужбовців та членів їхніх сімей, вражає. Пропозиція Кремля має нормалізувати дії армії на українській землі в очах громадян, давши їм вихід з бідності. Однак палиця має два кінці. Зростання корупції та потурання насильству — це лише приклади негативних наслідків подачок від влади. Роздачі без видимої межі, пише польське видання money.pl.

Витрати на соціальні гарантії для військовослужбовців стали однією зі складових російської економіки. У зв'язку з планами збільшення чисельності професійної армії Москва не шкодує коштів на компенсації та винагороди для військовослужбовців, але такі рішення не є новими для Кремля.

«Це елемент, який напрацьовувався роками, починаючи з так званої реформи Сердюкова. Пояснюючи, що служба — це елемент соціального просування, що вона дає можливість отримати освіту і гроші», — зазначає Анна-Марія Дайнер, аналітик з питань політики безпеки російської федерації в Польському інституті міжнародних відносин, в інтерв'ю виданню.

Перші рішення про виділення додаткових коштів для військових володимир путін прийняв навесні минулого року. У травні він підписав закон про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять службу за межами росії, з урахуванням ситуації на валютному ринку. Тим часом, у березні російській прокуратурі було доручено виявити осіб, які мають проблеми з виплатою боргів перед державою. Їм пропонувалося списання боргів в обмін на підписання контракту з армією. Скільки зараз заробляє російський солдат?

Сайт v1.ru повідомляє, що в залежності від звання військовослужбовця добові коливаються в межах 773−1545 рублів без урахування добових. Система оплати праці також передбачає надбавки за участь у бойових діях (8 000 рублів на добу) та за захоплення кожного кілометра території противника (50 000 рублів). Це дає щомісячну виплату в розмірі від 128 000 до 216 000 рублів. Цікаво, що за одну успішну акцію солдат може отримати виплату в сім разів більшу. Все, що йому потрібно зробити — це знищити або захопити пускову установку «Хімарс», ключову зброю, яку США надали Україні. Після цього держава видасть йому винагороду — один мільйон рублів.

Видатки на зарплати солдатам, які воюють в Україні, в перспективі всього бюджету російської федерації, не такі вже й значні.

«Але мова йде про 300 000 новомобілізованих солдатів, тоді як до війни, за оцінками, збройні сили країни налічували близько 900 000 військовослужбовців. Таким чином, вищезгадані видатки на сьогоднішній день торкнуться „лише“ максимум півтора мільйона осіб. Це не те, що бюджет росії зможе витримати», — вважає Анна-Марія Дайнер.

За оцінками Forbes, Москва витратила на військові дії всередині України за останні дев'ять місяців 82 млрд доларів, що становить чверть її річного бюджету. Витрати Кремля зросли, зокрема, через те, що більше людей було призвано до армії після часткової мобілізації, оголошеної у вересні минулого року.

«Досить важливим питанням є героїзація воїнів, порівняння їх з героями Великої Вітчизняної війни. Своєрідний культ її склався в росії, особливо в останнє десятиліття. Що стосується логічних питань боротьби з „нацизмом в Україні“, то вони мають пропагандистське виправдання: державна влада переконує росіян, що це боротьба в ім'я вищого блага, яким керувалися і їхні предки в 1940-х роках», — підкреслює Дайнер.

Як додає експертка, справа в тому, що для бідніших громадян, які проживають в провінції, служба в збройних силах може бути спокусливою. Окрім вищих зарплат, це пов'язано, серед іншого, з податковими пільгами, відмовою від кредитів або пенсіями на спеціальних, більш вигідних умовах.

путін назвав нагороди для солдатів «додатковими заходами соціальної підтримки». Це стосується листопадового указу про виплату по 195 000 рублів контрактникам і мобілізованим солдатам. Подальші соціальні гарантії були затверджені на початку 2023 року. Останній указ президента рф встановлює виплати сім'ям військовослужбовців, які загинули під час «операції в Україні», у розмірі 5 мільйонів рублів. У свою чергу, 3 мільйони рублів отримають військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій. Що, як не парадоксально, все ще може бути спокусливо, для подальшої пропозиції для тих, хто воює в Україні.

Питання в тому, чи зможе російська влада піти ще далі у своїх пропозиціях. Експертка вважає, що цього не можна виключати.

Нагадаємо, що керівник центру розвідки збройних сил Естонії полковник Марго Гросбер спрогнозував, коли путін знову оголосить мобілізацію.

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