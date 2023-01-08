«Готують повістки та чорні пакети»: експерт спрогнозував, коли путін знову оголосить мобілізацію

Після православного Різдва росія планує оголосити другу хвилю мобілізації, про це повідомив керівник центру розвідки збройних сил Естонії полковник Марго Гросберг, інформує ERR.

«Всупереч поширеній думці, перша хвиля мобілізації військ запасу в росії ще фактично не закінчилася, вона лише призупинена в тих областях, де плановий показник виконано», — повідомив Гросберг.

За його словами, більше буде відомо про початок другої хвилі мобілізації наступного тижня, коли завершиться православне Різдво.

«З різних джерел інформації стало відомо, що в областях ведеться підготовка. Є приклад з Краснодарського краю, де друкарні замовили надрукувати 5 тисяч мобілізаційних повісток. Після закінчення Різдва можна було б очікувати нової хвилі. Наступний тиждень принесе ясність щодо того, чи почнеться друга хвиля мобілізації і як вона буде проходити», — впевнений керівник центру розвідки.

Близько 300 000 резервістів, мобілізованих під час першої хвилі, вже пройшли або проходять підготовку і будуть відправлені на фронт або поблизу кордону протягом наступних півтора-двох місяців, додав він. Виходячи з досвіду першої хвилі, передбачається, що підготовка резервістів займе два-три місяці, а це означає, що у разі оголошення другої хвилі мобілізації зараз, мобілізовані потраплять на фронт наприкінці березня — на початку квітня.

За словами пана Гросберга, на полі бою особливих змін немає, але помітно, що російські війська намагаються оточити місто Бахмут. За його словами, якщо російські війська матимуть там успіх протягом найближчих тижнів, може виникнути ситуація, подібна до Маріуполя, коли місто опиниться в оточенні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, як друга хвиля мобілізації росіян може вплинути на фронт в Україні.

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