Протягом доби, що минула, російські окупанти завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Найгарячіша ділянка — на сході України: ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках.

Станом на ранок 9 січня, а це вже 320-та доба спротиву широкомасштабній російській агресії, за даними Генштабу ЗСУ, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Авіація Сил оборони протягом зазначеного часу завдала сімнадцять ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Бійці збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10». Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.

Фото Генштабу

«За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки білорусь із російської федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах», — додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Чистопілля, що на Херсонщині, російські росгвардійці розстріляли шістьох військових зс рф, які хотіли здатися у полон Силам оборони України.

Нагадаємо, що днями у Запорізькій області під ворожі удари потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка везла гуманітарний вантаж до Оріхового.

Фото Генштабу ЗСУ

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