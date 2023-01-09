«Окупанти хочуть посіяти страх»: тарологиня спрогнозувала ситуацію в Україні у січні

Відома українська тарологиня Людмила Хомутовська, яка розповіла про неспокійний тиждень у столиці, дала прогноз ситуації в країні впродовж січня 2023 року. За її словами, людям слід бути обережними, адже окупанти продовжуватимуть запускати «Шахеди» та ракети, проте матимемо й перемоги.

«Головна ціль для ворога — Київ та область. І вона й залишатиметься такою, на жаль. Я б сказала, що окупантів найбільше цікавить саме столиця, вони хочуть там посіяти страх, щоб люди бунтувати, протистояли. Тому обстріли будуть, — розповіла тарологиня. - Я думаю, що у січні матимемо два масивних ракетних удари по всій країні. Значну частину ППО відіб’є, дещо долетить. Це не тому, що наша протиповітряна оборона погана, чи воїни не такі, росіяни просто добре знають, що вони роблять. Ба більше, разом із ракетами запускатимуть і БПЛА. У січні будуть перемоги на херсонському напрямку, але невеликі. Це мудра тактика нашої армії, повільно, але впевнено вони витісняють рашистів, зберігаючи життя наших людей. Щодо самого Херсона, який просто нищать, обстріли не припиняться, окупанти на ньому відіграються. Евакуація там йде, жінкам та дітям пропонують їхати, але люди хочуть залишитись. Але те, що все-таки будуть вивозити діток, — це сто відсотків».

Щодо донецького напрямку, то ситуація буде дуже складною, будуть втрати.

«Але, не дивлячись на це, буде потрохи відсунення ворога на позиціях. Карти показують перемогу та звільнення територій».

Людмила Хомутовська підтвердила, що на сьогодні окупанти дійсно мають план порушити українські кордони зі сторони білорусі, але поки що вони цього не робитимуть, бо до кінця нема розуміння, куди саме. Проте у січні ЗСУ продовжать радувати росіян «бавовною» у різних містах, атакуватимуть військові об’єкти.

Нагадаємо, тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що повернення Криму стане найважчим випробуванням для України.

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