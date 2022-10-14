Відома таролог Людмила Хомутовська, яка у одному зі своїх останніх ефірів підняла тему особистого життя путіна, розповіла за допомогою карт Таро про майбутнє Володимира Зеленського та долі українських міст.

«Зі здоров'ям у нашого президента все добре, єдине — він дуже втомлений. Якби в нього запитали зараз, що найбільше він би хотів, то почули у відповідь би — спати. Володимир Зеленський постійно у напрузі та без кінця діє, в нього занадто активне життя. Карти кажуть, що рашисти хочуть дістатись до президента, але в нього хороший захист.

Зараз нема прийнятого рішення, чи піде Зеленський на другий термін президенства. Люди в його команді давлять на нього. Як на мене, він не піде, таке рішення прийме трохи пізніше. До речі, у новому парламенті будуть саме ті люди, які проявили себе під час війни з різних боків. Це і політики, і ті, хто багато говорили для підтримки, і військові".

Щодо Маріуполя, то таролог Людмила Хомутовська впевнена, що місто повернеться до України в наступному році.

«Потрібно зачекати… Карти показують, що Херсон ось-ось повернуть. Для України це буде цитадель, після якої не буде жодних гальм. Тому потім не дивуйтесь, що все почне максимально швидко рухатись в напрямку звільнення наших територій. Повернення Криму — найважче, що буде. Будуть довго домовлятись і навіть боротись. Матимемо велике випробування.

Щодо репарацій росії, то розплата буде, але дія карми затягнеться на довгі роки. Відповідатимуть за злочини не лише батьки, а й діти. Весна 2023 року — перемога України у війні з росією. В економічному плані держава переживатиме важкі часи впродовж 2023−2024 років. Далі матимемо розвиток, при тому швидких обертів. На нас навіть будуть інші рівнятись, і велика кількість людей захоче сюди повернутись".

Нагадаємо, раніше Людмила Хомутовська розповіла, коли у путіна закінчаться ракети, і чи варто чекати нападу з боку білорусі.

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