«Знову будуть влучання, росіяни не залишать у спокої»: тарологиня спрогнозувала неспокійний тиждень у столиці

Відома українська тарологиня Людмила Хомутовська, яка спрогнозувала загострення конфлікту з білоруссю, розповіла про те, що чекає жителів різних областей впродовж 4−8 січня.

«Цей тиждень для України буде добрим й водночас тривожним. Матимемо гарні звістки, але карти попереджають, що будемо боятись за свої домівки та життя. Дослівно — це коли ти розумієш, що щось летить, але ти нічого не можеш вдіяти. Проте в цьому випадку «чарівником» стануть ЗСУ, які даватимуть гідну відсіч по російських містах, — розповідає Людмила Хомутовська. — В Одесі можливі прильоти і влучання. В області повинен спрацювати захист, але буде дуже страшно. Тому не розслабляйтесь.

У Дніпропетровській області буде важко, випала карта «трійка мечів», тобто обстріли. Але дещо вдасться відбити. «Двійка мечів» говорить, що битимуть по інфраструктурі Дніпра, але буде спокійніше ніж минулого тижня.

Мені зовсім не подобається ситуація в Чернігові, може бути влучання й проблеми зі світлом чи газом. В області більш-менш.

Під більшим напруженням Харківська область, прилетить з неба, краще працюватиме захист у самому Харкові.

Житомирська область постраждає ще раз, тому закликаю ховатись в укриття.

По Херсону будуть короткі прильоти, які максимально близькі, щось на кшталт «градів». Можуть влучити у те, що пов’язано із дітьми чи жінками -у садочок, школу. В області починається якийсь рух. Контрнаступ, пересування військ".

Щодо столиці, то тарологиня не має добрих новин для киян.

«Знову будуть влучання, ці росіяни не залишать у спокої вас. В Київській області спрацює захист.

Запоріжжя — обстріли будуть, те саме в області. Знову під прицілом буде Вінниця, можуть бити туди, де вже падало і які об’єкти лиш відремонтували. У Вінницькій області спрацює ППО.

Не подобається мені Львівська область, може бути влучання у адміністративне приміщення, де працюють люди. Щось там виготовляють таке, що важливе".

Нагадаємо прогноз Людмили Хомутовської щодо повернення Криму.

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram