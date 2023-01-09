Як звільнитись з військової служби через проблеми зі здоров’ям: пояснює адвокат

Військовослужбовцям дозволяється звільнятись за станом здоров'я з військової служби. Також їм може надаватись відпустка з цієї ж підстави. Це право прописано в кількох нормативно-правових актах, зокрема в законі про відпустки військових.

Законодавством прямо встановлено норму, згідно з якою забороняється звільнення військовослужбовців, що не підлягали призову на військову службу за станом здоров'я, без стаціонарного обстеження та медичного огляду.

«У випадку, якщо хвору людину призвали до лав ЗСУ без проведення медичного огляду або проігнорували певні довідки, де вказано її хвороби, необхідно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитись із ЗСУ за станом здоров'я», — радить адвокат Денис Головін.

Як діяти, щоб бути звільненим зі служби за станом здоров'я:

Військовослужбовець має подати рапорт про звільнення за станом здоров'я. До нього додаються документи, які підтверджують підставу для звільнення.

Безпосередній керівник військовослужбовця має направити його на медичний огляд. Це може зробити, зокрема командир окремої частини, рівні йому та вищі за посадою, начальник гарнізону, військовий комендант гарнізону.

Після проведення медичного огляду ВЛК (військово-лікарська комісія) має бути прийняте рішення, закріплене довідкою про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Якщо військовий через хвороби не може виконувати службові обов'язки, необхідно оформити постанову про звільнення від них, терміном до 30 календарних днів.

Після отримання такого висновку від ВЛК, документ скеровується до військової частини, де в службі персоналу оформляються та надсилаються документи відповідній посадовій особі.

Командир бригади, полку має негайно видати та оголосити наказ про звільнення хворого військовослужбовця.

Військовослужбовець відправляється у відставку. Для цього він повинен здати посаду, бути вилученим зі списків особового складу військової частини й бути скерованим до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання, куди особа має прибути в п’ятиденний строк для взяття на військовий облік.

Насамкінець адвокат нагадує, що без проходження медогляду мобілізувати не можуть.

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