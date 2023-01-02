Чи законно вручення повісток на вулицях та блокпостах: у ЗСУ дали відповідь

В Україні продовжили режим воєнного стану та мобілізацію до 19 лютого. Отримати повістку можуть усі чоловіки призовного віку.

Вручення повісток на вулиці та у громадських місцях можуть припинити, якщо військовозобов'язані вчасно передаватимуть до військкоматів свої оновлені облікові дані.



Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє 24 канал.



За словами військового, процедура вручення повісток на вулиці ефективніша — таким чином військкомати збирають та актуалізують дані про військовозобов'язаних. А вдома далеко не всі відчиняють двері.



«Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей», — додав Горбач.



Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок — наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоби призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з'явився до територіального центру та там уточнили його військово-облікові дані.



Раніше ми писали про те, що в Україні можуть мобілізувати навіть тих, хто не проходив строкову службу. Такі чоловіки повинні пройти первинну бойову підготовку, де їх розподіляють по військових частинах, вони здобувають військову спеціальність, звання рядового складу.

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