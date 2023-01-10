Мобілізація в умовах війни: хто має право на відстрочку

На противагу ситуації в країні-агресорі керівництво Міністерства оборони і Генштабу на бачать потреби у масовій мобілізації в Україні, принаймні станом на сьогоднішній день. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Я не бачу необхідності (в масовій мобілізації. — Авт.). Але, звісно, ситуація на фронті може змінитися у будь-який спосіб та в будь-який момент. Тому залежно від того, як розвиватимуться події, буде ухвалюватися рішення РНБО, президента, ВРУ. І буде публічно оголошено, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки та оборони, нам треба посилювати мобілізацію», — заявив очільник Міноборони.

Проте є певні категорії осіб, які мають законне право на відстрочку від призову. Про них нагадав Обозрєватєль.

Зокрема, за професійною приналежністю право на відстрочку від призову мають:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабміном;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, ЗСУ, Держслужби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони.

При цьому треба знати, що заброньовані військовозобов'язані не мають права на виїзд за кордон, хоч і отримали відстрочку від служби.

Для здобуття освіти, викладання або заняття наукою отримують відстрочку:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

За станом здоров’я не мобілізовуються військовозобов’язані з I-II групами інвалідності, а ось особи з ІІІ групою інвалідності можуть бути мобілізовані за власним бажанням та служити за місцем проживання.

За сімейними обставинами мобілізації тимчасово не підлягають:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або ж ті, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час військових дій.

Нагадаємо, нещодавно в Україні затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, згідно з яким на посольства та консульства України за кордоном покладається обов'язок інформувати українців, які перебувають за кордоном, про початок нового призову, мобілізації, а також сприяти поверненню додому військовозобов'язаних та резервістів під час режиму воєнного стану на батьківщині.

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