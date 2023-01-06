Українців за кордоном зобов’язали ставати на військовий облік у дипустановах: кого стосується

В Україні затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Як відомо, під час мобілізації повістки можуть отримати всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

У затвердженому документі на посольства та консульства України покладається обов'язок інформувати українців, які перебувають за кордоном, про початок нового призову, мобілізації, а також сприяти поверненню додому військовозобов'язаних та резервістів під час режиму воєнного стану на батьківщині.

Крім того, дипвідомства мають вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, за списком (додаток 15). Список зберігається у закордонній дипломатичній установі України протягом п'яти років, пише РБК-Україна.

Юристи зазначають, що за кордоном українці стають на консульський облік добровільно.

За словами керуючого партнера юридичної компанії Winner Ігоря Ясько, той факт, що дипустанова має інформувати про призов, за текстом постанови не означає, що його співробітники зобов'язані або мають право вручати повістки або насильно депортувати українців з іноземних держав.

Депортація може відбуватися лише за рішенням суду іноземної держави, зазначає він.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко вважає, що немає чіткого механізму, який передбачає процедуру «сприяння» поверненню військовозобов'язаних та резервістів до України у разі проведення мобілізації та у воєнний час (у особливий період).

«Зараз класичною формою міжнародного співробітництва держав є екстрадиція — видача затриманого — у боротьбі зі злочинністю. Але громадяни України, які виїхали за кордон під час війни, не є злочинцями. Щодо можливого видворення громадян України іноземними державами на підставі цього пункту вважаю, що специфічний вид адміністративного стягнення, який полягає у пропозиції іноземцю чи особі без громадянства добровільно залишити країну перебування, може бути застосований лише до осіб, які злісно порушують порядок країни їхнього місця перебування», — зазначає вона.

Юристи зазначають, що єдиний захід покарання, який може наступити за порушення цього пункту на цей момент часу, це адміністративна відповідальність за неявку у військкомат у воєнний час під час мобілізації у вигляді штрафу у розмірі 3400−5100 грн.

Загалом, на думку юристів, ставати на консульський облік треба, щоб дипустанови України забезпечували своїм громадянам безпеку у разі стихійного лиха, революцій та інших надзвичайних подій, перебуваючи на території іншої країни.

Фактично консульський облік дозволяє державі контролювати своїх громадян, які мешкають за кордоном.

Раніше повідомлялося, які категорії громадян не підлягають обов'язковій мобілізації.

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