Непереможний український боксер-суперважковаговик закрутив роман із титулованою легкоатлеткою

На одну пару в українському спорті побільшало. 27-річний непереможний боксер-суперважковаговик Владислав Сіренко (19 перемог, 16 з них — нокаутом), який продав чемпіонський пояс заради дітей-сиріт, мати яких убили рашисти, зустрічається з легкоатлеткою Вікторією Ткачук.

Про стосунки дівчина, яка старша за свого обранця на три місяці, розповіла в інтерв'ю програмі «Вдома», що виходить у Youtube.

«Сама не розумію, як так сталося, — поділилася Ткачук історією знайомства. — Він мені написав у Instagram. Ми почали спілкуватися, спочатку це було більш поверхово. Як зараз хлопці пишуть — реакції на сторіз відправляють. Він уже потім розповів, що спочатку прокоментував одну фотографію, а я не відреагувала, потім другу — не відреагувала. Потім він уже відреагував на сторіз — і ми почали спілкуватися. Я, можливо, бачила його коментарі раніше, але не звертала уваги. Він ще коментував англійською — думала, «ну понторіз».

Насправді ми дуже часто бачилися. Ми довго спілкувалися до нашої зустрічі. Скільки ми разом? Я навіть не знаю, яку дату назвати. Ми визначимося з датою та скажемо. Вперше він написав мені у жовтні минулого року, але я не скажу, що це початок стосунків. Наше перше побачення відбулося за місяць, напевно, я точно не пам'ятаю, на жаль. Нині десь рік від першого побачення. Десь так, мабуть. Це він у нас по датах. Ми зустрілися досить пізно, коли ресторани були закриті, а перше побачення пройшло у McDonald's".

Додамо, що свій останній бій Сіренко провів у грудні минулого року, захистивши чемпіонський пояс WBC Asia у поєдинку із співвітчизником Андрієм Руденком. Щодо Ткачук, то багаторазова чемпіонка України на дистанції 400 метрів із бар'єрами у 2022-му виборола «срібло» в коронній дисципліні на європейській першості, що проходила в Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шикарна Бех-Романчук разом із чоловіком-чемпіоном «похуліганили» на даху будинку в Парижі.

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