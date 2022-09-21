Шикарна Бех-Романчук разом із чоловіком-чемпіоном «похуліганили» на даху будинку в Парижі (фото)

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук, яка завоювала «срібло» в потрійному стрибку на підсумковому етапі «Діамантової ліги» в Цюриху, у відпустці возз'єдналася зі своїм чоловіком, дворазовим призером Олімпіади-2020 у Токіо плавцем Михайлом Романчуком.

Пара зустрілася в Парижі, і вирішила трохи «похуліганити», влаштувавши романтичну фотосесію. Причому місце закохані обрали неординарне, піднявшись на дах однієї з багатоповерхівок у центрі столиці Франції. І варто сказати, що фотографії з видом на Ейфелеву вежу вийшли на славу.

«Мрія, втілена в реальність», — підписала Бех-Романчук серію фотографій, які розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Бех-Романчук влаштувала еротичну фотосесію на колінах чоловіка-чемпіона.

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