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Здоров'я та медицина

«Зловживання алкоголем, щоб зменшити головний біль»: що варто знати про контузію

21:30 11 січня 2023
контузія

Під час війни тисячі бійців зазнають контузії, ця травма великою мірою стосується ураження нервової системи, та її не завжди одразу діагностують. Як виявити ознаки контузії та лікуватись, у соцмережах розповів лікар-психіатр Євген Скрипник.

«Контузія — загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу (повітряної, водяної чи звукової хвилі, удару об землю чи воду тощо), що не обов'язково супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин. Найрозповсюдженішою є контузія головного мозку. Ступені контузії головного мозку:

легка — заїкання, тремтіння або поколювання кінцівок, погіршення слуху;

середньої тяжкості — відсутня реакція зіниць на світло, повна глухота, частковий параліч кінцівок;

важка — людина втрачає свідомість, має переривчасте дихання, судоми чи мимовільні рухи кінцівками, з її рота і вух може витікати кров.

Симптоми: дезорієнтованість; втрата свідомості від декількох секунд до 30 хвилин; нудота і блювання; сильний головний біль; проблеми зі слухом та/або зором; погіршення пам’яті чи амнезія; зміна психоемоційного стану".

За словами лікаря, під дією вибухової хвилі відбувається струс всередині черепа — зміщення мозку, він б'ється об кістки, змінюється тиск в шлуночках мозку. Тобто механізм як при струсі головного мозку.

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«Контузію часто називають автографом війни, оскільки її мають 80% бійців і, на жаль, вона назавжди залишає свій відбиток в організмі, — продовжує лікар. — Третина контузій має дуже серйозні наслідки (постконтузійний синдром) — це неврологічні та психічні порушення, які будуть супроводжувати все життя.

Ліжковий режим раджу протягом від декількох днів до декількох тижнів, в залежності від стану, нормалізація сну, нормалізація артеріального тиску, введення препаратів, які знижують (нормалізують) тиск, протиблювотних препаратів (ондансетрон), для зменшення набряку головного мозку (дексаметазон), введення знеболювальних, якщо є судоми, введення протисудомних препаратів, нормалізація дихання та серцево-судинної системи. Ніхто у світі, крім країн колишнього Союзу, не використовують ноотропи та судинні для лікування контузії головного мозку та й взагалі хвороб головного мозку. Не витрачайте даремно коштів та часу. Головний мозок має властивості нейропластичності, тобто при правильних вправах може відновлюватися і передавати свої функції іншим відділам головного мозку! Тобто потрібно займатися фізичною реабілітацією з фізичним, ерготерапевтом. Надалі психотерапія, призначення протитривожних препаратів, антидепресантів.

Часто пацієнти з постконтузійним синдромом потребують допомоги психотерапевта та психіатра, але тривалий час лікуються недієвими препаратами. Бійці соромляться звертатися, вважають, що вони сильні й самі впораються, але, як показує практика, — ні. Часто спостерігається зловживання алкоголем, щоб зменшити головний біль, тривогу, дратівливість, безсоння, і це призводить до залежності".

Раніше лікар Іван Черненко розповів, як лікувати опіки від фосфорних бомб.

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