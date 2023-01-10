«Зловживання алкоголем, щоб зменшити головний біль»: що варто знати про контузію

Під час війни тисячі бійців зазнають контузії, ця травма великою мірою стосується ураження нервової системи, та її не завжди одразу діагностують. Як виявити ознаки контузії та лікуватись, у соцмережах розповів лікар-психіатр Євген Скрипник.

«Контузія — загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу (повітряної, водяної чи звукової хвилі, удару об землю чи воду тощо), що не обов'язково супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин. Найрозповсюдженішою є контузія головного мозку. Ступені контузії головного мозку:

легка — заїкання, тремтіння або поколювання кінцівок, погіршення слуху;

середньої тяжкості — відсутня реакція зіниць на світло, повна глухота, частковий параліч кінцівок;

важка — людина втрачає свідомість, має переривчасте дихання, судоми чи мимовільні рухи кінцівками, з її рота і вух може витікати кров.

Симптоми: дезорієнтованість; втрата свідомості від декількох секунд до 30 хвилин; нудота і блювання; сильний головний біль; проблеми зі слухом та/або зором; погіршення пам’яті чи амнезія; зміна психоемоційного стану".

За словами лікаря, під дією вибухової хвилі відбувається струс всередині черепа — зміщення мозку, він б'ється об кістки, змінюється тиск в шлуночках мозку. Тобто механізм як при струсі головного мозку.

«Контузію часто називають автографом війни, оскільки її мають 80% бійців і, на жаль, вона назавжди залишає свій відбиток в організмі, — продовжує лікар. — Третина контузій має дуже серйозні наслідки (постконтузійний синдром) — це неврологічні та психічні порушення, які будуть супроводжувати все життя.

Ліжковий режим раджу протягом від декількох днів до декількох тижнів, в залежності від стану, нормалізація сну, нормалізація артеріального тиску, введення препаратів, які знижують (нормалізують) тиск, протиблювотних препаратів (ондансетрон), для зменшення набряку головного мозку (дексаметазон), введення знеболювальних, якщо є судоми, введення протисудомних препаратів, нормалізація дихання та серцево-судинної системи. Ніхто у світі, крім країн колишнього Союзу, не використовують ноотропи та судинні для лікування контузії головного мозку та й взагалі хвороб головного мозку. Не витрачайте даремно коштів та часу. Головний мозок має властивості нейропластичності, тобто при правильних вправах може відновлюватися і передавати свої функції іншим відділам головного мозку! Тобто потрібно займатися фізичною реабілітацією з фізичним, ерготерапевтом. Надалі психотерапія, призначення протитривожних препаратів, антидепресантів.

Часто пацієнти з постконтузійним синдромом потребують допомоги психотерапевта та психіатра, але тривалий час лікуються недієвими препаратами. Бійці соромляться звертатися, вважають, що вони сильні й самі впораються, але, як показує практика, — ні. Часто спостерігається зловживання алкоголем, щоб зменшити головний біль, тривогу, дратівливість, безсоння, і це призводить до залежності".

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