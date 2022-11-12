«Часто шкода перевищує користь»: лікар пояснив, коли потрібні ін’єкції вітамінів

Досить часто пацієнтам, які звертаються до невролога, психіатра, сімейного лікаря з болями в спині, порушенням пам"яті, панічними атаками, головним болем, запамороченням, тривожними розладами, депресією та при багатьох інших станах лікарі призначають вітаміни групи B. Чи правильно це, пояснив український психіатр Євген Скрипник:

«Всім відомі три вітаміни В1, В6, В12 в одній ампулі, або вітаміни В1 та В6. Багато хто відчув на собі, що ці ін'єкції дуже болючі! Почнемо з того, що всі вітаміни призначаються, коли організму їх бракує — для цього проводиться аналіз крові на дефіцит вітамінів. Якщо людина їсть кожного дня, не голодує, має в раціоні звичайні продукти (фрукти, овочі, крупи, м"ясо, рибу), то ймовірність дефіциту цих вітамінів дуже мала. Призначати їх з профілактичною ціллю недоцільно».

За словами лікаря, фактори, які можуть призводити до дефіциту вітамінів: алкоголізм (людина п"є, а не їсть), оперативні втручання з видаленням частини шлунку, целіакія, мальабсорбція, атрофічний гастрит, вагітність, коли є дефіцит ваги тіла.

«Вітаміни групи B, особливо вітамін В12, являються стимуляторами. Призначення їх пацієнтам з гематологічними та онкологічними проблемами може мати негативні наслідки, — застерігає лікар. — Не можна всім призначати ці вітаміни, бо дуже часто шкода перевищує користь».

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