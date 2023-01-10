Їх любить Черний Водяний Кролик: названо шість кімнатних рослин, які у 2023 році притягнуть гроші в дім

Мешканці наших підвіконь, кімнатні рослини можуть бути вірними помічниками своїм господарям, вони здатні підтримувати правильну енергетику в будинку. Не всі їх діють однаково, тому дуже важливо уважно вивчати їх езотеричні характеристики. Так, у 2023 році варто придивитися до сортів, які притягнуть до будинку гроші та щастя. Крім того, ці квіти до вподоби символу року Чорному Водяному Кролику.

Отже, які кімнатні рослини 2023 року притягнуть гроші до будинку?

Антуріум

Це вірний друг і товариш усіх чоловіків, але й дамам він не буде перешкодою. Антуріум здатний залучити особисте щастя, налагодити життя, виправити фінансові справи. Якщо хочете обзавестися таким помічником у 2023 році, тоді варто розташувати його там, де він завжди буде поруч з вами, зв'язуючись з вашою енергетикою.

Традесканція

Ця рослина відома тим, що захищає мешканців житла від заздрісників та недоброзичливців. Якщо в будинок часто ходить той, хто вам неприємний, і ви не можете його віднадити, то саме час мати традесканцію. Зазвичай вона справляється з такою проблемою протягом кількох тижнів. Вважається, що рослина «підрізає» злі язики, пліткарі поступово відстануть від вас. Традесканція, до того ж, зовсім невибаглива у догляді.

Глоксінія (синнінгія)

Щоб порадувати покровителя року Кролика, обов'язково купіть цього року глоксинію. Вона незвичайна, приваблива, а ще вміє виконувати бажання. Тільки для цього потрібно доглядати квітку, розмовляти з нею, ділитися секретами. Глоксінія створює хорошу атмосферу в будинку, притягує гроші та нейтралізує всі непорозуміння між членами сім'ї.

Братки

Братки (анютині оченята) — це квітка вірності. Той, хто хоче великого і чистого кохання, повинен тримати вдома цю рослину. Люди, які не здатні на відданість, самі зникнуть із вашого оточення. Квітка охороняє господаря, його душевний спокій і добробут.

Пеларгонія

Важливо не плутати цю рослину з геранню. Вдома зазвичай тримають пеларгонію, яка здатна сильно впливати на енергетику житла та його мешканців. Але перш ніж придбати квітку, перевірте, який її відтінок як діє на господарів. Наприклад, біла пеларгонія може відвадити від дівчини нареченого, а ось рожева, навпаки, залучити гармонійні стосунки. Крім того, рослина «націлена» на стабілізацію грошових потоків.

Маранта

Мешканець екзотичних широт маранта — великий друг творчих людей. Вона допоможе зарядитися енергією життя, творення, надихне на вчинки, подарує нові ідеї. Такий зелений сусід прибиратиме всі перешкоди на шляху до вашого щастя. Негаразди відпадатимуть ніби самі по собі. Щоб бути щасливими у 2023 році, обов'язково купіть у будинок маранту.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як гілочка звичайної рослини здатна залучити багатство в дім.

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