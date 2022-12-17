Рік Кролика обіцяє поповнення у сім'ї: представниці 5 знаків зодіаку можуть стати мамами

2023 рік, рік Чорного Водяного Кролика може стати дуже важливим для багатьох представниць прекрасної статі. В їхніх сім'ях з'являться дітки, про яких багато хто мріяв давно. Про те, кому у наступному році пощастить стати мамою, пише Ukr.Media.



Телець



Ближче до осені 2023 року представниці знаку можуть отримати позитивний тест на вагітність, на який так довго чекали. Але дівчата розкажуть про своє «цікаве становище» близьким не одразу, спочатку вони самі переживуть приємну новину.



Рак



Навіть якщо дівчата цього знака не мали у планах вагітності, вони все одно отримають позитивний тест. Хоча Раки й хотіли присвятити себе роботі у найближчі кілька років, вони зрадіють звістки про те, що незабаром у них буде дитина.





Діва



Чутливі Діви сильно переживатимуть, коли дізнаються, що вагітність настала, адже це буде зовсім несподіваною звісткою. Але їхнє хвилювання буде приємним, адже давно мріяли про дитину. Представниці знаку можуть почати планувати, як ростити та виховувати дитину.



Стрілець



До вагітності багато представниць знаку не готувалися. Але у 2023 році висока ймовірність того, що вона настане. Відбутися це може у період, який буде багатий на радісні події. Наприклад, Стрільці можуть відправитися у відпустку або отримати підвищення по службі.



Водолій



Новина про вагітність пробудить у Водоліях рішучість. Вони не очікували, що у 2023 році отримають таку радісну звістку. Представниці знаку почнуть втілювати свої мрії в реальність. Вони зроблять всі умови для малюка, зроблять так, щоб у будинку йому було затишно та комфортно.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, яким знакам зодіаку пощастить у 2023 році.

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