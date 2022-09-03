Кампанула — квітковий тандем «наречений та наречена»: секрети вирощування
Секретами догляду за кампанулою з «ФАКТАМИ» поділилася буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше розповіла, як виростити бегонію.
«Квітне 8−9 місяців без перерви при правильному догляді»
— Ці квіти особливі, — каже Тетяна Кравченко. — Вони мають шикарну зелену масу. А коли вони цвітуть, не відірвати очей! У народі білу кампанулу називають «нареченою», а синю — «нареченим».
— Як краще вирощувати їх — в одному горщику чи у двох різних?
— Я порадила б вирощувати в різних і розміщувати їх поруч. Якщо вирішите це робити в одній посудині, це має бути не менш ніж п'ятилітровий горщик. Кампанула любить простір. Вона цвіте 8−9 місяців без перерви при правильному догляді.
«Кампанула дуже любить воду. Поливайте її хоча б раз на два дні»
— У чому він полягає?
— Своєчасно зривайте квіти, що відцвіли. Крім того, кампанула дуже любить воду. Поливайте її хоча б раз на два дні. Застосовуйте комплексні добрива разів на десять днів.
— Кампанула любить сонце чи півтінь?
— У цьому сенсі вона зовсім невибаглива.
— Кампанулу садять із живця?
— Так. Його садять у так званий торф'яний горщик. Добре поливають. За місяць рослина укорінюється, після чого пересадіть її у більший горщик. І милуйтеся цими квітами — вони чудові!
Раніше Тетяна Кравченко розповіла, як у домашніх умовах виростити знамениту квітку кохання — червону руту.
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Фото з альбому Тетяни Кравченко88
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