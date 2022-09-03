Незвичайні кімнатні рослини завжди створюють у будинку особливий настрій. А чи знайома вам квітка кампанула? Можливо, прочитавши цю статтю, ви захочете виростити такі квіти вдома? Секретами догляду за кампанулою з «ФАКТАМИ» поділилася буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше розповіла, як виростити бегонію.

«Квітне 8−9 місяців без перерви при правильному догляді»

— Ці квіти особливі, — каже Тетяна Кравченко. — Вони мають шикарну зелену масу. А коли вони цвітуть, не відірвати очей! У народі білу кампанулу називають «нареченою», а синю — «нареченим».

— Як краще вирощувати їх — в одному горщику чи у двох різних?

— Я порадила б вирощувати в різних і розміщувати їх поруч. Якщо вирішите це робити в одній посудині, це має бути не менш ніж п'ятилітровий горщик. Кампанула любить простір. Вона цвіте 8−9 місяців без перерви при правильному догляді.

Від квітучої кампанули не відірвати очей

«Кампанула дуже любить воду. Поливайте її хоча б раз на два дні»

— У чому він полягає?

— Своєчасно зривайте квіти, що відцвіли. Крім того, кампанула дуже любить воду. Поливайте її хоча б раз на два дні. Застосовуйте комплексні добрива разів на десять днів.

— Кампанула любить сонце чи півтінь?

— У цьому сенсі вона зовсім невибаглива.

— Кампанулу садять із живця?

— Так. Його садять у так званий торф'яний горщик. Добре поливають. За місяць рослина укорінюється, після чого пересадіть її у більший горщик. І милуйтеся цими квітами — вони чудові!

Раніше Тетяна Кравченко розповіла, як у домашніх умовах виростити знамениту квітку кохання — червону руту.

Фото з альбому Тетяни Кравченко

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