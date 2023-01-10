«Такий, як Алекс, і даром не треба»: в мережі розкритикували Холостяка

Дванадцятий сезон романтичного шоу «Холостяк» завершується. Залишився останній ефір, під час якого головний герой Алекс Топольський визначиться зі своїм вибором. Нагадаємо, зйомки 12-го сезону проходили до початка повномасштабного вторгнення росії в Україну. Фінальний епізод знімався на Майорці.

На останній Церемонії троянд Алекс Топольський зробив вибір, залишивши у шоу двох дівчат — Сашу Мудру та Катерину.

Шанувальники проєкту відразу після виходу епізоду почали активно обговорювати, кому ж у фіналі Холостяк віддасть перевагу. Багато хто схиляється до того, що це буде Катя — модель із Києва. Відомо, що дівчина, збираючись на проект, робила вибір між «Холостяком» та участю у «Міс Україна». Але зрештою зважилася на участь у телешоу. Її побачення з Алексом завжди відбуваються дуже романтично і саме її називають ймовірною переможницею проекту. Щоправда, не всі в Мережі вважають, що Холостяк гідний Каті.

«Катю, ви варті кращого чоловіка!» — пишуть її шанувальники.

А дехто одразу заявляє: «Такий, як Алекс, і даром не треба».

Шанувальники проекту пишуть, що не будуть дивитися його більше, якщо Алекс не вибере Катю.

Друга претендентка на серце Холостяка — Саша Мудра — збирає не менше коментарів. Відомо, що зараз дівчина перебуває у США, де мешкає і сам Алекс. А ось Катя, як і раніше, в рідному Києві.

Переможець «МайстерШеф. Битва сезонів» Олександр Цвігун розповів про трагедію своєї родини.

326

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram