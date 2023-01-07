«Я відпускаю тебе»: неочікуваний фінал останньої церемонії троянд «Холостяка-12»

Вийшов 11 етер романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ). 12 сезон стрімко наближається до найголовнішого рішення Холостяка. На початок епізоду залишилось всього чотири дівчини, з кожною з яких у Алекса виникла своя неповторна історія та особливий зв’язок. Але перед тим, як здійснити важливий вибір та освідчитися, на Холостяка чекали знайомства з рідними учасниць.

- Тиждень неймовірно важливий для мене, — сказав Алекс. — Я хочу подивитися, як дівчата поводитимуться з близькими людьми. У таких умовах всі можливі маски падають. Мені кортить побачити взаємини у родині, аби зрозуміти, яка атмосфера чекає на нас у майбутньому.

Перше знайомство відбулося з батьками Каті. Виявилося, що вони працюють у столичному РАГСі, і саме там пара й зустрілася.

- Ви просто голлівудська пара! — захопилася мама Каті.

Зустріч продовжилася за вечерею, до якої приєднався брат Каті.

Батько дівчини несподівано зізнався, що Алекс нагадує Котляревського.

- Атмосфера була дуже душевною, — була задоволена Катя, показуючи Алексу альбом із фотографіями.

У розмові з мамою Каті Холостяк дізнався, що дівчина характером схожа на тата.

- Її треба добиватися, — сказала мама.

- Я хочу з ним стосунків, — зізналася мамі Катя.

З розмови з батьком Алекс дізнався, що Катя прийшла на проект для реалізації своїх амбіцій, і це його засмутило.

- Їй хотілося позмагатися, — сказав тато Каті. — Але, якби їй хлопець не сподобався, вона пішла б.

Після зустрічі з батьками Алекс вирішив обговорити все з Катею. Але дівчина запросила його взяти участь у зйомках проморолика кафе. Обидва грали пару, у якої зароджуються романтичні стосунки.

Катя переконала Олекса, що її не цікавить конкуренція.

- Ти не віриш мені? — нервувала дівчина.

- Я нічого не почув про почуття, — відповів Алекс. — У мене є сумніви.

Зустріч із батьками Марини відбулася у місті Лозова.

- Я дуже хвилююся, — зізналася перед зустріччю Марина. — Алекс дуже важливий для мене.

Дівчина чекала на Алекса своєї роботи — в кабінеті косметолога. Марина запропонувала зробити Холостяку масаж обличчя та розповіла, що завжди хотіла працювати у великому місті.

- Я так само амбітна, як і ти, — сказала Марина.

Знайомство з батьками Марини проходило на їхній родинній фермі. Папа дівчини запропонував парі переодягнутися і піти в корівник, а потім і подоїти корів.

- Ні, я ніколи не робитиму цього! — з жахом вигукнула Марина.

У розмові з татом Алекс дізнався, що у дитинстві Марина завжди йому допомагала по господарству. Але коли поїхала з дому, вирішила займатися зовсім іншою справою.

У будинку на пару вже чекала мама і сестра Марини.

- Я побачила, що моя дочка щаслива, — визнала мама дівчини і сказала, що була рада, коли Марина пішла на проект «Холостяк».

Мама Марини показала дитячі фотографії доньки, розповіла, що вона багато уваги завжди приділяє зовнішності.

- Вона трохи соромиться, що виросла в селі, — визнала мама.

Саша Погорєлова перед зустріччю з батьками познайомила Алекса зі своїми друзями.

- Я бачу, як ти щаслива, — одразу зазначила кума Саші, яка прийшла на зустріч із Холостяком.

За вечерею Алекс зустрівся з мамою та татом Саші.

- Мій тато у сім'ї головний, — сказала дівчина. — І це мені подобається.

Після розмови з Алексом батько Саші був задоволений вибором доньки, сказавши, що раніше вона ніколи не знайомила сім'ю зі своїми хлопцями.

- У ній є ще маленька дитина, — сказала Алексу мама Саші, розповідаючи про характер дочки.

Останньою була зустріч з Сашою Мудрою. Дівчина зізналася, що зустрічі із її батьками не буде. У цей час вони відпочивали за кордоном.

- Мама сказала, що не готова зустрічатися, — розповіла Саша. — Ми з мамою були досить близькі, але згодом зв'язок почав поступово розриватися.

Алекс підтримав дівчину і пара вирушила зустрічатися із друзями Олександри.

- У мене з Алексом зв'язок, який я відчула відразу, — зізналася подрузі Саша. — Я вірю у наш зв'язок.

Залишившись наодинці з Алексом Саша зізналася, що їй дуже добре з ним удвох.

- Ми з тобою схожі, — визнала дівчина. — Ми обоє любимо свободу.

Але Алекс сумнівався, що Саша готова до сімейного життя.

- Я вдячний дівчатам за те, що вони пустили мене у свій світ, — сказав Алекс напередодні Церемонії троянд.

Остання церемонія троянд виявилася найбільш хвилюючою — проект мали залишити дві дівчини.

- Я відпускаю тебе, — несподівано сказав Марині Холостяк. — У тебе прекрасна сім'я, але ти соромишся місця, де виросла. Адже саме звідти йде наше коріння.

Залишила проект і Саша Погорєлова.

- Ми, швидше, поводимося більше, як приятелі, ніж закохані, — вирішив Холостяк.

Перед церемонією Алекс зробив сюрприз для Саші Мудрої та запросив її маму.

- Без цієї зустрічі неможливо було б рухатися далі, — сказав Алекс.

У фінал проекту вийшли Саша та Катя. На наступному тижні їх чекає зустріч з мамою Алекса і поїздка на Мадейру.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що вже третя учасниця «Холостяка» сама залишила шоу.

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