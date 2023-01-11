Як і попереджали військові експерти, в росії обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби

«Відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни. В тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00:00 прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В», — повідомляють в українській розвідці та пояснюють, що категорія «В» означає обмежену придатність до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

В ГУР Міноборони України зазначили, що раніше вже повідомлялось про підготовку в рф нової хвилі мобілізації, під час якої основний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки.

Нагадаємо, що керівник центру розвідки збройних сил Естонії полковник Марго Гросберг не виключав, що про нову хвилю мобілізації в рф стане відомо після Різдва.

Фото зі сторінки ГУР МО України

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