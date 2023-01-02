«Нам буде важче»: Жданов розповів, що задумав путін до 9 січня

Президент росії володимир путін готує країну до масштабної війни, в якій не буде зважати на жертви. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.



За його словами, справжня часткова мобілізація йде в росії з квітня, а повна — практично з вересня.

«Зараз вони продовжують набирати особовий склад мобілізованих. А офіційно вони кажуть, що 5−9 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Але для цього я думаю, що кордони вони закриють», — сказав експерт, зазначивши, що вони можуть запровадити воєнний стан.



Жданов наголосив, що росіян «накачали» пропагандою про те, що проти них налаштований увесь світ.



«Начебто вони воюють з НАТО, хоча жодного натовського солдата на території України немає. Начебто за суверенітет та незалежність росії. Покажіть мені того, хто відібрав у неї хоч один сантиметр її землі. Все сталося навпаки», — наголосив Жданов.



Експерт припускає, що друга хвиля мобілізації росіян може вплинути на фронт в Україні.



«Нам важче перемелюватиме російську військову машину, коли її накачають великою кількістю особового складу. Тут надія на наших партнерів», — додав він.

Нагадаємо, політолог Олексій Голобуцький вважає, що попри підтримку війни серед росіян, влада путіна не така вже й непорушна. Глава кремля гарячково шукає, на кого він може ще спертися, балансує між різними групами впливу. Нині в росії війна є головною «скрепою» влади путина.

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