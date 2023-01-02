39.98 / 40.85 41.81 / 42.88
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Нам буде важче»: Жданов розповів, що задумав путін до 9 січня

15:50 2 січня 2023
путін

Президент росії володимир путін готує країну до масштабної війни, в якій не буде зважати на жертви. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, справжня часткова мобілізація йде в росії з квітня, а повна — практично з вересня.

«Зараз вони продовжують набирати особовий склад мобілізованих. А офіційно вони кажуть, що 5−9 січня буде оголошено про другу хвилю мобілізації. Але для цього я думаю, що кордони вони закриють», — сказав експерт, зазначивши, що вони можуть запровадити воєнний стан.

Жданов наголосив, що росіян «накачали» пропагандою про те, що проти них налаштований увесь світ.

«Начебто вони воюють з НАТО, хоча жодного натовського солдата на території України немає. Начебто за суверенітет та незалежність росії. Покажіть мені того, хто відібрав у неї хоч один сантиметр її землі. Все сталося навпаки», — наголосив Жданов.

Експерт припускає, що друга хвиля мобілізації росіян може вплинути на фронт в Україні.

«Нам важче перемелюватиме російську військову машину, коли її накачають великою кількістю особового складу. Тут надія на наших партнерів», — додав він.

Нагадаємо, політолог Олексій Голобуцький вважає, що попри підтримку війни серед росіян, влада путіна не така вже й непорушна. Глава кремля гарячково шукає, на кого він може ще спертися, балансує між різними групами впливу. Нині в росії війна є головною «скрепою» влади путина.

849

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЗСУ

У росії знову «бавовна»: до Воронежа прилетіла «відповідь» за Київ

Квіти

Хоч на продаж виставляй: це диво-підживлення для домашніх квітів оживить навіть найбільш хворі рослини (рецепт)

Андрій Ісаєнко

«Ми опинилися між двома вогнями — русні та нашої артилерії»: відомий актор разом з сім’єю потрапив під обстріли

пенсіонерка

Доплати до пенсії у розмірі 500 грн: хто має отримувати їх щомісяця

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту