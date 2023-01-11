Смертної кари вдалося уникнути: у Єгипті українку засудили до довічного ув'язнення

У Єгипті, який до війни був популярним місцем відпочинку українців, суд засудив 29-річну українку Людмилу Балакіну до довічного ув'язнення та штрафу за спробу ввезення наркотиків, повідомляє konkurent.ua з посиланням Akhbar El Yom.

Так, Каїрський кримінальний суд виніс вирок стосовно української громадянки у вигляді довічного ув'язнення та штрафу у розмірі 100 тисяч єгипетських фунтів (понад 3,6 тисячі доларів) за спробу незаконного ввезення в країну близько чотирьох кілограмів кокаїну.

Жінка, яка мешкає в Нідерландах, була затримана під час перевірки в аеропорту Каїра. Під час слідства вона зізналася, що отримала наркотики від єгиптянина, який проживає за кордоном і заплатив їй 2500 доларів за в'їзд до країни разом із наркотиками. Слідству так і не вдалося знайти покупця.

Видання нагадало, що в 2019 році Єгипет посилив покарання для контрабандистів наркотиків, включивши до нього смертну кару.

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