Олег Крот та холдинг TECHIIA можуть опинитися під санкціями: петицію на сайті Зеленського підписали 25 тисяч осіб

Петиція на сайті президента України, в якій вимагається накласти санкції на низку компаній, що працюють у сфері азартних ігор, або пов'язані безпосередньо з державою-агресором, або працюють в її інтересах, набрала понад 25 тисяч голосів.

Згідно з даними на сайті електронних петицій, вимога «Накласти санкції на компанії, пов'язані з державою-агресором і які підтримують російський бізнес в Україні», була опублікована 22 листопада 2022 року. Необхідну кількість підписів петиція набрала за 1,5 місяці. Тепер президент Володимир Зеленський, згідно з процедурою, має не більше трьох місяців, щоб розглянути дану петицію і оприлюднити свою відповідь на неї.

Автор петиції вказує на заповнення легалізованого в Україні 2 роки тому ринку азартних ігор або українськими компаніями, пов'язаними з рф, або безпосередньо російськими компаніями. Серед них вже скандально відомий російський букмекер 1xBet, який намагається через Окружний адміністративний суд Києва повернути собі ліцензії на роботу в Україні, а також низка інших фірм, які розслідувачами визначені як «дочки» 1xBet, що працюють в Україні.

«Це сайти PointLoto, Fansport і BetWinner, які, маючи ліцензії на роботу в Україні, пов'язані тим чи іншим чином з російським букмекером 1xBet, а також букмекер „Фонбет“, що нелегально працює в Україні та пов'язаний з Олександром Удодовим, зятем прем'єр-міністра росії Михайла Мішустіна», — йдеться у петиції.

Разом із ними підписанти петиції вимагають від Володимира Зеленського як від голови Ради національної безпеки та оборони накласти санкції на український IT-холдинг TECHIIA та його співзасновника Олега Крота, який перерахував 60 млн доларів на допомогу Збройним Силам України. Проте розслідування Forbes Україна виявило розбіжності та питання до цієї суми. У коментарі Forbes співзасновник холдингу Олег Крот не зміг чітко пояснити доходи холдингу, які б дозволили йому робити такі надвисокі донати.

А в інтерв'ю bihus.info Олег Крот так прокоментував роботу російського букмекера: «Це така ж компанія, як багато інших, які заробляють гроші. Якщо компанія не платить у росії податки, а платитиме їх в Україні, причому великі, у чому проблема?»

Також ЗМІ підтверджували прямий споріднений зв'язок холдингу TECHIIA з російським букмекером 1xBet: головний юрист TECHIIA Роман Родін виявився рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ «Твоя бетингова компанія», який представляє 1xBet в Україні.

Нагадаємо, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей передала РНБО перелік осіб, причетних до роботи 1xBet, для внесення їх до списків санкцій.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram