Надішлють повідомлення і перепишуть паспортні дані: де, коли і як українці зможуть обміняти звичайні лампи на світлодіодні

Програма обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи стартує з кінця січня. Їх можна буде обміняти у відділеннях «Укрпошти».

Так, українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп двох типів цоколю ламп Е27 та Е14. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Програма розпочнеться в кінці січня, масовому запуску буде передувати бета-тестування реєстрації на обмін ламп у застосунку «Дія». Після його завершення проєкт запуститься в звичайному режимі по всій території Україні. Про це повідомили в «Укрпошті».

«Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях „Укрпошти“ поетапно в усіх регіонах. Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. У першу чергу, через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампи мають надійти і до найменших сіл», — йдеться у повідомленні.

Механізм обміну буде наступним:

• Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та справні лампи розжарювання для обміну;

• Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 справних ламп розжарювання у відділення «Укрпошти» та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі на вибір з цоколем Е27 та Е14;

• Обмін буде відбуватись у два способи — з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок «Дія», то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях «Укрпошти» п’ять робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку «Дія». Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності;

• При оформлені заявки через застосунок «Дія» треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію;

• За деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку «Дія» про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ «Укрпошта», отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.

• Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.

• При обміні в «Укрпошті» фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

• Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок «Дія», то вона має прийти до відділення «Укрпошти» з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше 5 шт. За наявності вільних LED-ламп буде здійснено обмін.

• Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

• Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні «Укрпошти» на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється.

Як писали «ФАКТИ», заміна лампочок розжарювання на світлодіодні зробить вагомий внесок у заощадження електроенергії, оскільки LED-лампи споживають у 7−8 разів менше електроенергії.

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