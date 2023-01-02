Українцям видадуть по 5 безкоштовних світлодіодних ламп: як отримати

В Україні стартує програма заміни ламп розжарювання на нові LED- лампи.



Повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати по 5 світлодіодних ламп замість старих ламп. Це можна буде зробити вже з січня, заздалегідь записавшись у додатку «Дія».



Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Це суттєва економія. Наприклад, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку до „Дії“, прийти до відділення „Укрпошти“ та обміняти 5 ламп старого зразка на таку сама кількість світлодіодних», — уточнили у відомстві.



Загалом програма розрахована на заміну 50 млн лампочок розжарювання. Як раніше пояснювала перша віцепрем'єр-міністр — міністерка економіки України Юлія Свириденко, це може допомогти Україні споживати на 7−10% менше електроенергії на момент пікового навантаження.



Нагадаємо, під час війни в Україні діють графіки відключення електроенергії, щоб знизити навантаження на мережі. Після кожної атаки окупантів енергетики запроваджують екстрені відключення електрики. Зокрема, у Києві вкотре відключили світло в аварійному порядку через нічну атаку на столицю.

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