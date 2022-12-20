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Не більше ніж п'ять штук в одні руки: в Україні запускають програму безкоштовного обміну «звичайних» лампочок на енергоощадливі

18:29 20 грудня 2022
Лампочка

В Україні, де через обстріли росіян часто зникає електрика, запускають програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи обсягом до п'яти ламп на людину. Її початок заплановано на 1 січня 2023 року. Міністерство економіки України працює над тим, щоб завершити всі процедури з Євросоюзом до кінця року, повідомила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

«Є пропозиція уряду України замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи, ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп», — сказала вона.

За її словами, люди віком від 18 років можуть прийти до відділення «Укрпошти» або залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім фізично прийти до відділення «Укрпошти» та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

Свириденко уточнила, що одна людина може замінити п'ять лампочок і тим самим зробити свій внесок у впровадження енергозбережних технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у 7−8 разів менше електроенергії.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Раді зробили важливе роз'яснення для українців із генераторами.

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