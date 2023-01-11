Група кіберзлочинців зламала сервер держустанови «Держгідрографія» та використала його потужності для шахрайської спам-розсилки.

Група шахраїв зламала сервер держустанови «Держгідрографія» й використалаїї потужностідля шахрайської спам-розсилки. Наразі поліція розслідує справу злочинного угрупування, яке «кошмарило» підприємців з використанням методів «чорного піару». Про це пише економічна оглядачка Світлана Кушнір на сайті ЦЕНЗОР.НЕТ, передає УНІАН.

«На тлі війни в країні, коли держава і бізнес об’єднують зусилля, аби втримати на плаву вітчизняну економіку й допомагати ЗСУ, окремі ділки намагаються „під шумок“ нажитись на підприємцях, використовуючи брудні методи кібермобінгу та дискредитуючи доброчесний бізнес в очах зарубіжних партнерів. Так, жертвами організованої злочинної групи на чолі з вінничанкою Оленою Крикун стали стратегічна державна установа „Держгідрографія“ та потужна ІТ-компанія, знана в Європі», — написала Кушнір.

Нагадаємо, ДУ «Держгідрографія» — українська державна установа, відповідальна за навігаційно-гідрографічне забезпечення в межах виключної (морської) економічної зони України у Чорному і Азовському морях, а також на внутрішніх водних шляхах, яка входить до сфери управління Мінінфраструктури України та Морської адміністрації.

«На тлі воєнного стану в Україні, коли судноплавство у значній частині Чорного моря заблоковано, а доступ до усього чорноморського узбережжя країни — перекрито, держустанова стала однією з мішеней для здійснення інформаційних провокацій. Група зловмисників, імовірно, скористалась прогалинами в системі внутрішньої інфраструктури інформаційної безпеки держустанови. Та, отримавши несанкціонований доступ до серверів ДУ „Держгідрографія“, здійснила з використанням їх потужностей розсилку меседжів, що дискредитували потужну ІТ-компанії», — розповіла експертка.

Ці спам-повідомлення, за її інформацією, нібито спрямовувались на електронні адреси контрагентів та інвесторів фірми, а кінцевою метою кібермобінгу було вимагання у айтішників грошей — 3 млн доларів США за нерозголошення нібито відомої зловмисникам конфіденційної інформації.

«Ба більше, незабаром від брудної інформкампанії фігуранти перейшли до силового тиску на підприємців: директору ІТ-фірми спершу погрожували кіднепінгом, а потім і фізичною розправою у випадку, якщо він не передасть кошти вимагачам. На чолі кібершахрайської схеми, за даними правоохоронців, стоїть уродженка Вінниці Олена Крикун, яка наразі зареєстрована в столиці. Наразі поліція проводить слідчі дії, щоб встановити її місцеперебування», — пише Кушнір.

За цими фактами ГУ Нацполіції у м. Києві розпочато відповідні кримінальні провадження за ч. 1 ст. 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 355 ККУ (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Оперативний супровід здійснюється Управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Санкції цих статей передбачають штраф від 1000 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років та позбавленням волі на строк від 3 до 10 років відповідно.

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram