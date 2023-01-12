Помер бог гітари Джефф Бек

У середу, 11 січня, стало відомо про смерть культового британського рок-гітариста Джеффа Бека. Володар восьми премій «Ґреммі» та безлічі інших престижних музичних нагород помер від бактеріального менінгіту 10 січня. Йому було 78 років.

Джефф Бек народився 24 червня 1944 року у Лондоні. У віці 10 років почав співати у церковному хорі. Музика була йому всім. Він навчався грати на піаніно, віолончелі, барабанах, але зрештою зупинився на гітарі. Він зробив свій вибір, почувши записи блюзменів Чикаго Мадді Вотерса і Бадді Гая.

У 1964 році на молодого гітариста звернув увагу Джиммі Пейдж. Він рекомендував Бека музикантам вже популярного рок-гурту The Yardbirds. Вони шукали заміну Еріку Клептону. З приходом Джеффа The Yardbirds злетіли на вершину слави. Бек грав у групі протягом 20 місяців, які стали найуспішнішими у її історії. Однак він так замучив решту музикантів своїм перфекціонізмом, що вони вирішили розлучитися з ним.

У січні 1967 року Бек організував свою команду — The Jeff Beck Group. До неї увійшли Род Стюарт (вокал), Ронні Вуд (бас-гітара), Ейнслі Данбар (ударні). Склад не вирізнявся стабільністю. Вже за рік місце Данбара зайняв Мікі Воллер. Гурт Бека вплинув на розвиток рок-музики. Зокрема, альбом Truth («Правда») став зразком для музикантів Led Zeppelin, коли вони вирішили записати свій дебютний диск.

Склад The Jeff Beck Group продовжував змінюватись. 1971 року Джефф потрапив у серйозну автомобільну аварію і на три місяці вибув із життя групи. Виписавшись із лікарні, він кинувся одразу записувати новий альбом, хоча почував себе ще погано. У травні 1972 року гурт випустив свій четвертий альбом і розпався.

Після ще парочки не надто вдалих спроб зібрати різні команди Бек вирішив займатися сольною кар'єрою. Він записав кілька інструментальних альбомів, які стали новаторськими. Джефф змінював звучання, шукав нових напрямів, і це йому вдавалося.

З Беком мріяли грати багато відомих музикантів. Його гітара звучить в альбомах Джона Бон Джові, Джиммі Пейджа, Пола Роджерса, Міка Джаггера, Роджера Вотерса. Останні кілька років Джефф грав разом із Джонні Деппом.

Бек був двічі включений до Зали слави рок-н-ролу — у складі The Yardbirds і як сольний музикант. Його ставлять в один ряд разом із Джімі Хендріксом та Еріком Клептоном. Джефф завжди імпровізував. У 2009 році, коли його вдруге включили до Зали слави рок-н-ролу, він заявив журналістам: «Я граю саме так, тому що мені це дозволяє створити найбожевільніший звук з усіх можливих… Правила мені по барабану. Насправді якщо я хоча б десять разів за пісню не порушу правила, то в мене не вийде нічого доброго».

«Джефф стає все кращим і кращим. Порівняно з ним ми всі прості смертні», — сказав про Бека одного разу Джиммі Пейдж.

Американський журнал Rolling Stone назвав Джеффа Бека найкращим рок-гітаристом в історії. Видання The Hollywood Reporter у некролозі від 11 січня оголосило музиканта «богом гітари».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитого співака, соліста рок-гурту Nazareth Дена Маккафферті. Йому було 76 років.

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