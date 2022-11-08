У вівторок, 8 листопада, у Великій Британії помер легендарний рок-співак Ден Маккафферті. Йому було 76 років. Він був відомий як лідер рок-гурту Nazareth, який по праву вважається одним з найяскравіших британських гуртів 70-х.

Вільям Деніел Маккафферті народився 14 жовтня 1946 року у шотландському місті Данфермлін. У віці 19 років став членом групи Shadettes, яка згодом перетворилася на Nazareth. Ден не тільки виконував пісні, а й був автором більшості з них.

Мабуть, найвідоміший альбом гурт випустив у 1975 році. Він називається Hair Of The Dog. Диск розійшовся тиражем понад 2 мільйони копій у всьому світі. Голос Маккафферті було неможливо сплутати з жодним іншим. Його унікальний тембр миттєво завоював серця любителів тяжкого року.

Група записала на сьогодні 25 студійних альбомів. Маккафферті був змушений відмовитись від концертних виступів у 2019 році за станом здоров'я. У нього була емфізема легень. Однак він зміг записати альбом Rock'n'Roll Telephone у 2014 році.

Ден також за свою кар'єру випустив три сольні диски, які користувалися популярністю. Last Testament вийшов у 2019 році.

Співак був одружений. У нього залишилося двоє дітей.

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