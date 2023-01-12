Як поповнити українську картку в Польщі без відкриття рахунку у польському банку

Після 24 лютого 2022 року кілька мільйонів українців, рятуючись від війни, виїхали до Європи.

Перебуваючи за кордоном, українці стикаються з тим, що їм потрібно поповнити картку українського банку. Як покласти гроші, наприклад, у Польщі на карту Monobank, пише ukrainianinpoland.pl.



Щоб користуватися українським банком у Польщі, спочатку потрібно відкрити картку у цьому банку. Додаток Monobank доступний в App Store, а також Google Play.

Клієнт повинен сфотографувати свій паспорт та ідентифікаційний код, можна також сфотографувати закордонний паспорт.



Вибрати спосіб — як отримати карту. Наразі карти банк доставляє до країн Європи. Після оформлення картки її протягом 5 днів доставлять за вказаною адресою.



Вартість доставки:



- 10 злотих за доставку територією Польщі;

- 20 злотих за доставку територією Європи.



Відкриття карти відбувається виключно через програму, тому навіть якщо людина не в Україні, вона може її відкрити.



Маючи карту Monobank, можна:

- переказувати гроші на картки контактів за своєю телефонною книгою;

- поповнювати мобільний;

- зберігати карти інших банків;

- оплачувати комунальні платежі без сплати комісії.

Також можна відкрити банку, де буде збирання коштів на благодійність.

Нагадаємо, цієї зими у Польщі очікують на нову хвилю українських біженців.

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