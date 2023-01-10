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Світ

У Польщі посилюють правила для українців: що кардинально зміниться

18:05 10 січня 2023
Пункт пропуску

У Польщі, яка цього року готується прийняти нову хвилю українських біженців, змінюють правила перебування та отримання допомоги для українців.

По-перше, статус PESEL UKR мають оформлювати усі біженці. На реєстрацію буде виділено 30 днів замість 90.

Статус тимчасового захисту у Польщі українці отримують під час реєстрації номера PESEL, який видається один раз на все життя і є аналогом українського ідентифікаційного номера, пише rfi.

Статус PESEL UKR буде автоматично скасовано при виїзді з Польщі більше як на 30 днів. Відповідно, анулюються і всі пільги. Його можна буде відновити, якщо українець знову шукатиме притулок від війни у Польщі.

По-друге, колективне житло для українців більше не буде безкоштовним.

З 1 березня біженці зможуть проживати у таборах, гуртожитках, пансіонатах безкоштовно перші 120 днів з дати прибуття. Після 4-х місяців проживання у колективному житлі потрібно буде платити:

- з березня — 50% вартості (не більше 40 злотих на добу);
- з травня — 75% вартості при проживанні понад 180 днів (не більше 60 злотих на добу).

Від оплати звільняються вразливі категорії: люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні, жінки, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох та більше дітей.

Українські біженці зможуть оформити електронну посвідку на проживання у додатку Diia. pl (mObywatel — для українців). Цей електронний документ дозволить багаторазово перетинати кордон Польщі з закордонним паспортом без необхідності оформляти візу. Також — подорожувати Європою та світом.

З 1 квітня біженці зможуть подавати документи на отримання тимчасової посвідки на проживання — картки побуту. Якщо у статусі тимчасового захисту у Польщі можна проживати до 3-х років, то картка побуту дозволить планувати своє життя в країні українцям, які влаштувалися на роботу або відкрили бізнес.

Нові умови набудуть чинності з 1 березня.

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