Під Києвом викрито агента «Тінь»: зливав ворогові інформацію про штаби та склади ЗСУ

У результаті багатоетапної спецоперації у Київській області контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб — ним виявився мешканець Білої Церкви, якого ще у грудні 2021 року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом цей зловмисник отримав оперативний псевдонім «Тінь» і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, за вказівкою фсб він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. У пріоритеті «шпигуна» було виявлення штабів управління і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ, відзначили у прес-центрі СБУ.

Крім цього передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, які ворог використовував для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону.

Затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

На допиті він визнав, що у подальшому планував створити розгалужену агентурну мережу для більшого «покриття» регіону щодо збору розвідданих на користь фсб.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором, а на додачу — російський паспорт та прокремлівську символіку.

Паспорти і символіка, вилучені у підозрюваного

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні на аналогічному злочині співробітники СБУ викрили мешканця Черкащини.

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