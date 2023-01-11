В урядовому кварталі Києва посилено заходи безпеки: перевіряють документи та автомобілі (фото)

СБУ, яка останнім часом проводила безпекові заходи на території церков та храмів, які належать УПЦ московського патріархату, влаштувала перевірку в столичному урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

«Мета — перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Фото СБУ

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. У спецслужбі попереджають, що під час їхнього проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

Фото СБУ

Громадян просять із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, що днями в СБУ повідомили про арешт майна колишнього міністра уряду часів Януковича Дмитра Табачника.

Фото СБУ

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