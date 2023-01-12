Передавав ворогу координати підрозділів ППО та блокпостів: в Черкасах спіймали медика-зрадника

СБУ продовжує виявляти корегувальників ворога — цього разу російського агента, який розвідував позиції української ППО, було нейтралізовано на Черкащині.

Як повідомили у прес-службі відомства, зловмисником виявився працівник медичної установи, якого на початку повномасштабного вторгнення завербував представник російської спецслужби. Тож за вказівками своїх кураторів він цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед «агент» намагався виявити бойові позиції системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ, а крім того, «звітував» до фсб щодо локацій місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Зібрані розвіддані зрадник передавав російському куратору через анонімний Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах і фотоматеріалів.

Затримання зловмисника відбулося на спробі передачі агресору закритих відомостей про українські об’єкти, а під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з фсб.

Також у фігуранта виявили паспорт зразка колишнього срср і прокремлівську символіку.

Вилучені докази

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали чергового зрадника, який не тільки збирав розвіддані про Сили оборони в прикордонних районах на півночі України і передавав спецслужбам Білорусі, а й організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

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