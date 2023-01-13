путін хоче збільшити чисельність своєї армії до двох мільйонів людей: на війну поженуть навіть багатодітних батьків

За даними розвідки, в росії, де з 9 січня закрили кордони для військовозобов'язаних, намагаються збільшити кількість військових в армії до двох мільйонів.

«Під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні. Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви», — повідомляють в ГУР Міноборони.

Також зазначається, що у рф активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. Зокрема, вносяться зміни у законодавство, триває активна підготовка навчальних центрів.

«За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, что загарбники продовжують мобілізацію мешканців тимчасово окупованих українських територій.

Фото зі сторінки ГУР Міноборони України

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