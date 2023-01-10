Російські загарбники не припиняють завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та будинках цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, у тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків Миколаївської області. Є постраждалі серед мирного населення, повідомили у Генштабі.



Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні у Новотроїцькому Херсонській області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Росіяни для поповнення своїх втрат на фронті проводять мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, під час чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них — з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні «Східний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Сили оборони України цілеспрямовано знищують військову техніку та склади з боєприпасами російських загарбників.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші воїни збили 2 ворожі розвідувальні БПЛА типу «Орлан».

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні подякував українським військовим, які захищають Україну, особливу увагу президент приділив тим, хто бореться на Донбасі. Наші захисники під постійним вогнем не дають ворогові просунутися вперед. Зеленський зазначив, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі. Там ситуація навіть набагато складніша, ніж у Бахмуті, який росіяни не можуть взяти вже кілька місяців поспіль.

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