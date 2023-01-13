У білорусі готують заборону на виїзд військовозобов'язаних за кордон

У білорусі, як і в росії, готуються обмежити виїзд військовозобов'язаних за кордон.

Так, військовий комісар Брестської області Олег Коновалов заявив, що з країни не випустять тих, хто не пройшов у військкоматах «звіряння».

«Починаючи з лютого місяця для тих людей, які не пройшли звіряння, швидше за все, будуть застосовані обмеження на виїзд з території республіки білорусь і, можливо, якісь ще обмеження», — заявив він.

Нагадаємо, що в росії планують збільшити свою армію до двох мільйонів військовослужбовців. У ГУР Міноборони України вважають, що чергову хвилю мобілізації буде оголошено найближчими днями.

Фото з Вікіпедії

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram