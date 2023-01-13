Смерть єдиної дочки Елвіса знову змусила заговорити про сімейне прокляття Преслі

У четвер, 12 січня, раптово померла Ліза Марі Преслі. Єдиній дитині короля рок-н-ролу Елвіса Преслі було 54 роки. За попередніми висновками лікарів у співачки сталася раптова зупинка серця. А ось що стало причиною відмови роботи органу, поки що не зрозуміло.

Смерть Лізи Марі відразу відродила історію про сімейне прокляття Преслі, в яку вірить дуже багато шанувальників легендарного співака. Вона стала популярною після смерті Елвіса 16 серпня 1977 року. Королю рок-н-ролу було 42 роки.

Як неодноразово розповідала сама Ліза Марі, вона була останньою, хто бачив її батька живим. Дівчинці тоді було дев'ять років. О четвертій годині ранку, коли вона мала спати, Елвіс несподівано зайшов до неї в кімнату. Ліза Марі не пам'ятала, що він їй сказав. А коли згодом вранці вона підійшла до ванної, то побачила батька на підлозі. Він лежав обличчям униз і не дихав. Над ним схилилася подруга Елвіса, актриса Джинджер Олден. Вона намагалася допомогти співаку, але він уже був мертвий.

У Преслі також було зафіксовано раптову зупинку серця. Відомо, що він приймав амфетаміни. Проте мільйони шанувальників відмовляються досі вірити у таке пояснення.

Вони нагадують, що мати Елвіса Гледіс померла у віці 46 років. Троє її рідних братів померли, не доживши до 50.

Прихильники теорії сімейного прокляття кажуть, що воно виникло, після того, як на надгробку брата-близнюка Елвіса Джесса Гарона його ім'я було вибито з помилкою. Джесс з'явився на світ мертвим на 35 хвилин раніше за Елвіса. Серце немовля не билося.

Гледіс Преслі вірила в те, що її другому синові уготована особлива доля. Змалку Елвіс чув від матері, що Джесс передав йому свою силу. І якщо один із близнюків помер, а другий залишився живим, значить, у Бога на нього є свої плани.

Гледіс дуже боялася, що Елвіс теж помре. Тому вона намагалася, щоб хлопчик увесь час був поряд із нею. Між нею і дитиною встановився дуже сильний невидимий зв'язок. Однак саме Гледіс мимоволі привчила сина до амфетамінів. Вона вживала спиртне у великих кількостях та пила таблетки. Елвіс усе це бачив. Алкоголь він не любив і ніколи не пив. А ось амфетаміни припали йому до душі.

Але повернемося до прокляття. Правильне написання імені брата Елвіса англійською — Jesse. Преслі жили дуже бідно. Тому мертве немовля спочатку поховали на церковному цвинтарі в безіменній могилі. Коли у Гледіс з'явилися гроші, вона замовила надгробок. Майстер висік ім'я дитини з помилкою — Jessie. На безкоштовне перероблення він не погодився. Згідно з легендою між ним та Гледіс сталася сварка. Так зародилося прокляття.

Воно поширилося не лише на Гледіс, її братів та Елвіса. У липні 2020 року застрелився онук короля рок-н-ролу Бенджамін Сторм Кіо. Він був єдиним сином Лізи Марі. Вона народила його у шлюбі з музикантом Денні Кіо. Подружжя розлучилося у 1994 році.

Бенджамін вчинив самогубство у будинку матері в Калабасасі, штат Каліфорнія. Після цієї трагедії Ліза Марі швидко продала особняк. Проте їхати з міста не стала. Вона купила новий будинок у Калабасасі. Там її й знайшли без свідомості колишній чоловік Майкл Локвуд та їхні доньки-близнючки Харпер та Фінлі. Майкл привіз дівчаток після занять у школі.

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