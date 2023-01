Померла єдина дочка Елвіса Преслі: чим вона була відома

У четвер, 12 січня, раптово померла Ліза Марі Преслі. Єдиній дитині короля рок-н-ролу Елвіса Преслі було 54 роки. За два дні до смерті Ліза Марі зі своєю матір'ю, акторкою Прісціллою Преслі була присутня на 80-й церемонії вручення премії «Золотий глобус». В одній із номінацій нагорода дісталася актору Остіну Батлеру, який зіграв Елвіса Преслі у фільмі «Елвіс». Ліза Марі була зворушена, але почувала себе добре.

Увечері 12 січня її знайшли непритомною. Преслі лежала на підлозі у своєму будинку в Калабасасі, штат Каліфорнія. Знайшла її покоївка. Вона викликала бригаду швидкої допомоги. В очікуванні медиків допомогу Лізі Марі намагалася надати одна з її дочок — вона робила матері масаж серця.

Ліза Марі Преслі з матір'ю та актором Остіном Батлером на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 10 січня

Лікарі констатували зупинку серця. Щоб знову запустити його, Преслі зробили укол адреналіну. Після цього співачку доправили до лікарні. Там боротьба за життя Лізи Марі продовжилась.

Однак уночі 13 січня Прісцілла Преслі поширила заяву: «З величезним болем я змушена повідомити жахливу новину, що моя прекрасна донька Ліза Марі нас покинула…»

Ліза Марі Преслі народилася 1 лютого 1968 року у Мемфісі. У віці дев'яти років вона стала єдиною спадкоємицею Елвіса, коли легендарний співак раптово помер. За офіційною версією, у короля рок-н-ролу сталася зупинка серця. Така сама причина смерті на цей час фігурує і в повідомленнях про його доньку.

Ліза Марі довгий час не хотіла займатись шоубізнесом. Однак у 2003 році вона випустила перший сольний альбом — To Whom It May Concern. Диск розійшовся тиражем кілька сотень тисяч екземплярів та посів п'яте місце в американському хіт-параді (журнал Billboard). Його добре зустріли не лише прості любителі музики, а й критики.

У 2005 році вийшов її другий альбом Now What. Через сім років Ліза Марі записала третій та останній диск Storm and Grace.

Преслі була одружена чотири рази. Її першим чоловіком був музикант Денні Кіо. Вони зіграли весілля у 1988 році. Розлучилися через шість років. У цьому шлюбі Ліза Марі народила дочку Даніель Райлі Кіо (1989) і сина Бенджаміна Сторма Кіо (1992). Бенджамін у липні 2020 року наклав на себе руки. Він застрелився у себе вдома у Калабасасі у віці 27 років. Даніель стала моделлю та актрисою.

Через 20 днів після розлучення з Кіо Преслі вийшла заміж за Майкла Джексона. Їхній шлюб став сенсацією. Однак у 1996 році, коли проти короля попмузики висунули звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми, подружжя розлучилося.

У 2002 році Ліза Марі вийшла заміж за актора Ніколаса Кейджа. Він, як і Майкл Джексон, був великим шанувальником Елвіса Преслі. Через чотири місяці після весілля Кейдж подав на розлучення.

У 2006 році Ліза Марі вийшла заміж вчетверте. Її чоловіком став гітарист та музичний продюсер Майкл Локвуд. У жовтні 2008 року Преслі народила близнюків — дочок Харпер Вів'єнн Енн Локвуд та Фінлі Аарон Лав Локвуд. У 2021 році співачка розлучилася з Майклом.

Ліза Марі Преслі з матір'ю та трьома доньками на прем'єрі фільму "Елвіс" у 2022 році

Дочка Преслі неодноразово зізнавалася, що після смерті батька не могла знайти заспокоєння, не знала, що їй робити. 1977 року мати привела її до саєнтологів. Ліза Марі стала представником цієї церкви. У 2008 році вона стала публічно висловлювати невдоволення вченням саєнтологів. Через вісім років офіційно покинула цю церкву.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитої супермоделі Тетяни Патітц. Вона померла у віці 56 років.

333

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram