Зі Старим Новим роком: сердечні привітання для рідних та близьких

14 січня українці відзначають Новий рік за старим стилем. Цього дня пригадують давні новорічні традиції.



Як відомо, святкування Старого Нового року починається Щедрого вечора 13 січня. На Щедрий вечір прийнято ходити по хатах та щедрувати. Щедрувати можуть як діти, так і дорослі.



У Старий Новий рік церква також вшановує пам'ять святого Василя. Цього дня українці вбиралися у козу, водили її по селу, розігрували смішні сценки. Господарі накривали багатий святковий стіл. Хлопчики та чоловіки з ранку ходили засівати, щоб у хаті завжди був достаток.



«ФАКТИ» зібрали теплі привітання та яскраві листівки до свята.

Хай прибутки та достатки

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас окриляє,

Радості на кожнім кроці

В Старому Новому році!

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в хаті, в полі

Щоб добра було доволі,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову відмічати!

Пити є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

Докладніше про те, як наші предки відзначали Щедрий вечір і Старий Новий рік у матеріалі «ФАКТІВ».

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