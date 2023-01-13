Зустрічаємо Старий Новий рік: найкрасивіші вітання та листівки

Українці за традицією у ніч із 13 на 14 січня відзначають Новий рік за старим стилем. З цією датою в українців було пов'язано багато традицій. Так, вечір напередодні Старого Нового року здавна називали Щедрим. На Щедрий вечір прийнято ходити по хатах та щедрувати. Щедрувати можуть як діти, так і дорослі, і за прочитаний вірш господарі будинку дають частування.

В минулому українці 14 січня (1 січня за старим стилем) вбиралися в козу, водили її по селу та розігрували смішні сценки. Також цієї дати накривали багатий святковий стіл. За традицією, всі повинні були бути одягнені в чистий одяг, вибачитися один у одного і у сусідів, щоб провести весь рік у злагоді.

Цього дня було прийнято ходити по сусідніх будинках та посівати. Це могли робити лише чоловіки та хлопчики. Посівати починали з самого ранку до сходу сонця.

***

Хай прибутки та достатки

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас окриляє,

Радості на кожнім кроці

В Старому Новому році!

***

Бажаю в Старий Новий рік

Менше смутку і турбот,

Щоб, як по маслу, справи йшли,

І цілий рік був без скорбот.

Ще я хочу побажати

Не плакати й не сумувати.

І щоби плани йшли на зліт,

Сьогодні, завтра, цілий рік!

***

Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

***

Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад — веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як відзначити свято Водохреща 19 січня і куди не можна використовувати водохресну воду.

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