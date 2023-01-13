Зустрічаємо Старий Новий рік: найкрасивіші вітання та листівки
Українці за традицією у ніч із 13 на 14 січня відзначають Новий рік за старим стилем. З цією датою в українців було пов'язано багато традицій. Так, вечір напередодні Старого Нового року здавна називали Щедрим. На Щедрий вечір прийнято ходити по хатах та щедрувати. Щедрувати можуть як діти, так і дорослі, і за прочитаний вірш господарі будинку дають частування.
В минулому українці 14 січня (1 січня за старим стилем) вбиралися в козу, водили її по селу та розігрували смішні сценки. Також цієї дати накривали багатий святковий стіл. За традицією, всі повинні були бути одягнені в чистий одяг, вибачитися один у одного і у сусідів, щоб провести весь рік у злагоді.
Цього дня було прийнято ходити по сусідніх будинках та посівати. Це могли робити лише чоловіки та хлопчики. Посівати починали з самого ранку до сходу сонця.
***
Хай прибутки та достатки
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас окриляє,
Радості на кожнім кроці
В Старому Новому році!
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Бажаю в Старий Новий рік
Менше смутку і турбот,
Щоб, як по маслу, справи йшли,
І цілий рік був без скорбот.
Ще я хочу побажати
Не плакати й не сумувати.
І щоби плани йшли на зліт,
Сьогодні, завтра, цілий рік!
***
Посмішок фортуни та удачі
У Старий бажаю вам я рік!
Серденько ніколи хай не плаче,
Відчуває радості потік.
Хай любов у домі запанує,
І збереться разом хай рідня,
Почуття приємні хай вирують
В тостах, у обіймах та в піснях!
***
Вітаю зі Старим Новим роком. Нехай увесь рік щастить, нехай старі помилки залишаться в минулому, нехай на новий лад — веселий та добрий почнеться нова історія твого життя. Бажаю бути успішною людиною у новому році, бажаю кожен його день зустрічати у гарному настрою та з міцним здоров’ям.
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