Де пенсіонерам живеться «найкраще»: в ПФУ назвали області з найвищими пенсіями

Пенсійний фонд, який нагадав вимоги про страховий стаж для майбутніх пенсіонерів, оприлюднив дані про середню пенсію українців станом на 1 січня 2023 року. Вона відповідала 4623 гривням.

Наразі в країні налічується 10,7 млн пенсіонерів, йдеться у повідомленні Фонду.

У розрізі регіонів найвищі пенсії станом на початок року виплачувались у Києві — 6337 гривень. Також вищими від середньої були пенсії в Донецькій (5819 гривень), Луганській (5365 гривень) та Дніпропетровській областях (5126 гривень). Трохи вище за середнє пенсійне забезпечення було у Запорізькій (4775 гривень) та Київській (4776 гривень) областях, а найнижчі пенсії отримували у Тернопільській (3535 гривень), Закарпатській (3688 гривень) та Чернівецькій (3712 гривень) областях.

Крім того, судячи з опублікованої Фондом інфографіки, 38,1% пенсіонерів або 4 млн осіб в Україні отримує пенсію у розмірі, нижчому від середнього (до 3 тисяч гривень), 23,6% - від 3 до 4 тисяч гривень, 11,4% - від 4 до 5 тисяч гривень, 19,1% - від 5 до 10 тисяч.

Тих же, хто отримував найвищу в Україні пенсію — 14776 гривень, — на 1 січня 2023 року налічувалося 776 тисяч осіб.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які зміни відбудуться у пенсійному забезпеченні українців у 2023 році.

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